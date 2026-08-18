«Самую красивую убийцу» хотят казнить за отравление мужчин снотворным

В Сеуле прокуроры запросили смертную казнь для Ким Со Ен, которую южнокорейские СМИ прозвали «самой красивой убийцей». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на решение суда.

На сегодняшних слушаниях в Северном окружном суде Сеула прокурор заявил, что подсудимая знала о расследовании в отношении нее, но все равно продолжила совершать преступления. Он подчеркнул, что она лишила жизни беззащитных жертв, которые выражали к ней симпатию, а на следствии и в суде давала ложные показания, не проявляя раскаяния.

«Квалификация преступлений крайне низкая, а вина огромна», — заявил представитель обвинения.

Адвокат девушки настаивал на отсутствии умысла на убийство: по его версии, Ким Со Ен страдает от посттравматического стрессового расстройства и пыталась защитить себя от нежелательных сексуальных контактов, не зная об опасности бензодиазепиновых снотворных препаратов, которые подмешивала жертвам.

Гособвинение парировало эти доводы, представив суду выписки из беседы Ким с чат-ботом, которому она задавала вопросы о передозировке снотворным и взаимодействии препаратов с алкоголем.

«Я не хочу умирать здесь. Дайте мне шанс жить правильно», — заявила подсудимая в своем последнем слове.

Она также принесла извинения семьям погибших и пообещала всю жизнь искупать свою вину.

Судья отклонил ходатайство защиты о проведении закрытого заседания и удовлетворил запрос прокуратуры о продлении срока содержания под стражей, сочтя, что подсудимая может скрыться. Окончательный приговор будет оглашен 27 августа.

По данным следствия, 20-летняя девушка с декабря прошлого года по февраль нынешнего подмешивала снотворное в напитки мужчинам, с которыми встречалась в отелях. В результате двое из шести пострадавших скончались, здоровью остальных был причинен тяжкий вред. Все жертвы были приблизительно ровесниками подсудимой.

Ранее школьница подсыпала взрослым снотворное в чай и была изнасилована.