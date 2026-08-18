Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

«Самую красивую убийцу» хотят казнить за отравление мужчин снотворным

Прокуратура Сеула запросила смертную казнь для «самой красивой убийцы» мужчин
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сеуле прокуроры запросили смертную казнь для Ким Со Ен, которую южнокорейские СМИ прозвали «самой красивой убийцей». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на решение суда.

На сегодняшних слушаниях в Северном окружном суде Сеула прокурор заявил, что подсудимая знала о расследовании в отношении нее, но все равно продолжила совершать преступления. Он подчеркнул, что она лишила жизни беззащитных жертв, которые выражали к ней симпатию, а на следствии и в суде давала ложные показания, не проявляя раскаяния.

«Квалификация преступлений крайне низкая, а вина огромна», — заявил представитель обвинения.

Адвокат девушки настаивал на отсутствии умысла на убийство: по его версии, Ким Со Ен страдает от посттравматического стрессового расстройства и пыталась защитить себя от нежелательных сексуальных контактов, не зная об опасности бензодиазепиновых снотворных препаратов, которые подмешивала жертвам.

Гособвинение парировало эти доводы, представив суду выписки из беседы Ким с чат-ботом, которому она задавала вопросы о передозировке снотворным и взаимодействии препаратов с алкоголем.

«Я не хочу умирать здесь. Дайте мне шанс жить правильно», — заявила подсудимая в своем последнем слове.

Она также принесла извинения семьям погибших и пообещала всю жизнь искупать свою вину.

Судья отклонил ходатайство защиты о проведении закрытого заседания и удовлетворил запрос прокуратуры о продлении срока содержания под стражей, сочтя, что подсудимая может скрыться. Окончательный приговор будет оглашен 27 августа.

По данным следствия, 20-летняя девушка с декабря прошлого года по февраль нынешнего подмешивала снотворное в напитки мужчинам, с которыми встречалась в отелях. В результате двое из шести пострадавших скончались, здоровью остальных был причинен тяжкий вред. Все жертвы были приблизительно ровесниками подсудимой.

Ранее школьница подсыпала взрослым снотворное в чай и была изнасилована.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ребенок не поступил на бюджет. Как оплатить учебу и не разориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!