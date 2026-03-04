Размер шрифта
Девушка ходила по ресторанам за счет мужчин и убивала их после свидания

В Южной Корее девушка травила молодых людей, пригласивших ее на свидание
В Сеуле 22-летнюю девушку заподозрили в серии смертельных отравлений, пишет SCMP.

Девушку по фамилии Ким подозревают в серии отравлений молодых мужчин бензодиазепинами в гостиничных номерах.

В период с декабря по февраль она встречалась с жертвами в возрасте около 20 лет и подмешивала транквилизаторы в их напитки. В результате двое из них погибли, а третий попал в реанимацию, но выжил. Всего полиции известно около пяти случаев.

Жертвы оплачивали свидания, рестораны и доставку, но когда требовали от Ким близости, получали опасную дозу. Девушка отрицала злой умысел, но в ее телефоне нашли запросы в ChatGPT о летальных дозах снотворных и уклонении от наказания. Медицинская экспертиза признала ее психически больной.

После ареста фото из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) убийцы разлетелись по сети. У девушки появились фанаты, которые требуют отпустить «самую красивую убийцу».

Эксперты предупредили, что такая реакция на арест Ким в соцсетях может быть связана с гибристофилией (сексуальное влечение к преступникам), и потенциально может спровоцировать подражательное поведение.

Ранее россиянин залил женщину бетоном во время романтического свидания.

 
