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Проблемы с бензином в России
Общество

В ДНР пожарные 19 часов ликвидировали открытое горение в гипермаркете после атаки ВСУ

ТАСС: в ДНР 19 часов ликвидировали открытое горение в гипермаркете после атаки
ГУ МЧС России по ДНР

В Енакиево сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в гипермаркете «Галактика» после атаки БПЛА ВСУ, на это потребовалось 19 часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по ДНР.

Как уточнили в ведомстве, пожару был присвоен повышенный ранг № 4. Пламя охватило всю площадь, которая составляет порядка восьми тысяч квадратных метров.

По словам замглавы администрации города Сергея Божика, из-за атаки два охранника «Галактики» были ранены.

Работа над ликвидацией пожара осложнялась из-за угрозы повторных ударов украинских БПЛА. На месте инцидента работали 92 человека личного состава и 19 единиц техники МЧС России.

Накануне в приграничных районах Белгородской области от ударов БПЛА ВСУ пострадали пять мирных жителей. Так, в поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела.

В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Машина повреждена, также перебита газовая труба частного дома, уточнили в оперштабе региона.

Ранее в Башкирии после атаки украинских дронов начался пожар.

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