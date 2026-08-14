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Общество

В России начнут маркировать леденцы на палочке

В России расширили маркировку кондитерских изделий на леденцы на палочке
Global Look Press

Кабинет министров России внес дополнения в правила обязательной маркировки кондитерских товаров, включив в перечень леденцы на палочке. Текст соответствующего проекта документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно нововведениям, маркировка теперь распространяется на «карамель шарообразной формы, закрепленную на держателе». В документе уточняется, что если первичная обертка изделия не промаркирована, то идентификационный код должен быть нанесен на вторичную упаковку, если она предусмотрена.

Постановление вступает в законную силу с даты его официальной публикации.

Данная мера дополняет общие правила контроля оборота сладостей, действующие в стране с 1 июля текущего года. Обязательная цифровая маркировка уже охватывает широкий спектр продукции, в частности шоколад, различные виды карамели и жевательную резинку. Целью этого регулирования является обеспечение прозрачности товарных потоков и усиление контроля за качеством продукции в интересах покупателей.

Ранее в России начали маркировать мясную продукцию.

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