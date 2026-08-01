В России начали маркировать мясную продукцию

Маркировка мясной продукции с 1 августа стала обязательной в России

Маркировка мясной продукции, кроме колбасы, с 1 августа стала обязательной в России. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

Отмечается, что на первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы потребительской упаковке.

Для колбасных изделий обязательная маркировка начнется 1 октября 2026 года. С этой же даты крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы будут обязаны маркироваться свою продукцию.

ЦРПТ рассказали, что с момента начала регистрации 1 марта 2026 года к системе «Честный знак» присоединились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров.

В пресс-службе со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ добавили, что доля незаконного оборота на рынке мяса сегодня оценивается в 20%. Из-за деятельности «нелегалов» зарегистрированные производители и импортеры лишаются около 75 млрд рублей прибыли ежегодно, а бюджет страны теряет порядка 30 млрд рублей налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом.