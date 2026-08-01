Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В России начали маркировать мясную продукцию

Маркировка мясной продукции с 1 августа стала обязательной в России
Денис Абрамов/РИА Новости

Маркировка мясной продукции, кроме колбасы, с 1 августа стала обязательной в России. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

Отмечается, что на первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы потребительской упаковке.

Для колбасных изделий обязательная маркировка начнется 1 октября 2026 года. С этой же даты крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы будут обязаны маркироваться свою продукцию.

ЦРПТ рассказали, что с момента начала регистрации 1 марта 2026 года к системе «Честный знак» присоединились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров.

В пресс-службе со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ добавили, что доля незаконного оборота на рынке мяса сегодня оценивается в 20%. Из-за деятельности «нелегалов» зарегистрированные производители и импортеры лишаются около 75 млрд рублей прибыли ежегодно, а бюджет страны теряет порядка 30 млрд рублей налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!