В России началась обязательная маркировка сладостей

В России с 1 июля началась обязательная маркировка шоколада и карамели

С 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий, охватывающая широкий ассортимент, включая шоколад, карамель и жевательную резинку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Это нововведение, закрепленное постановлением правительства, направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.

Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Просто отсканировав код на упаковке, потребитель сможет ознакомиться с данными о производителе или импортере, проверить соответствие состава заявленному, а также убедиться в достоверности информации, предоставленной в государственную систему маркировки.

Данная мера является дополнительной гарантией от попадания на прилавки некачественной или поддельной продукции.

Помимо кондитерских изделий, новые правила затрагивают оборот косметики и бытовой химии. Участники рынка обязаны передавать сведения о розничных продажах и движении этих товаров, используя электронный документооборот (ЭДО). В категорию подпадают мыло, моющие средства, продукция для ухода за волосами, средства для бритья и разнообразная косметика.

Маркировка, активно используемая более чем 70% участников системы «Честный знак», также предоставляет ценные аналитические данные для самого бизнеса. Эта информация помогает оптимизировать планирование производства и поставок, эффективно управлять ассортиментом, складскими запасами и маркетинговыми стратегиями.

Ранее кофе и цикорий попали под обязательную маркировку «Честного знака».