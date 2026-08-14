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Общество

Российские силовики рассказали об убийствах украинцев сотрудниками ТЦК

РИА Новости: за неделю сотрудники ТЦК забили насмерть больше десяти человек
Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

За последние семь дней в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) было зафиксировано свыше десяти смертельных случаев в результате физического насилия. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«За неделю в ТЦК забили насмерть больше 10 человек», — говорится в сообщении.

В частности, упоминается инцидент в Козятине Винницкой области, где скончался мобилизованный Николай Мищенко. По утверждению источника, мужчина провел в центре двое суток, в течение которых подвергался избиениям. При этом в местной полиции квалифицировали его гибель как несчастный случай.

В настоящее время правоохранительные органы Украины проводят масштабные проверки деятельности военкоматов. К уголовной ответственности уже привлечены 76 руководителей ТЦК различных уровней. Параллельно правоохранители занимаются выявлением схем незаконного уклонения от мобилизации через фиктивное бронирование — под проверку попали около 2,5 тысячи военнообязанных.

Ранее украинцы поддержали певицу Полякову за критику ТЦК.

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