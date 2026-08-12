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Общество

Украинцы поддержали певицу Полякову за критику ТЦК

«Страна.ua»: Полякова получила широкую поддержку среди украинцев за критику ТЦК
polyakovamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская певица Ольга Полякова получила широкую поддержку среди украинцев в соцсетях после заявления о том, что страна превратилась в концлагерь. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Отмечается, что заявление артистки активно обсуждается в интернете, пользователи выражают солидарность с ее словами. Коллеги по шоу-бизнесу также высказались в поддержку Поляковой.

«Спасибо, Оля! Поддерживаю каждое слово», — написала украинская актриса Ольга Сумская.

Само заявление Полякова сделала 11 августа. Она возмутилась тем, что из-за действий ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) в стране сформировалась атмосфера страха и двойной морали, люди боятся высказывать свое мнение, оглядываются, боятся спеть не там или сфотографироваться не с тем человеком. Певица также заявила, что человека могут похитить на улице, и никто не заступится, поскольку окружающие боятся «получить по голове».

До этого в российских правоохранительных структурах сообщали, что Полякову могут больше не пустить в РФ. После начала СВО она заняла проукраинскую позицию, выступала с концертами перед военными и отправляла им гуманитарную помощь.

Ранее Полякова призвала «вычеркнуть из памяти» Ани Лорак.

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