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Общество

Россиянин случайно дотронулся до арабки в Египте и был задержан за домогательства

В Египте судят туриста из РФ, случайно дотронувшегося до арабки в отеле
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Самарской области попал в полицию во время отпуска в Египте из-за случайного касания женщины. Об этом сообщает НТВ.

Мастер ТЭЦ по имени Сергей приехал на курорт вместе с супругой и поселился в пятизвездочный отель. Там они пошли на пенную вечеринку, во время которой россиянин споткнулся о лежак и слегка дотронулся до сидевшей на нем мусульманки.

После этого на Сергея напал муж женщины. Он объяснил незнакомцу и сотрудникам отеля, что произошло недоразумение. В результате ночью полицейские пришли к ним в номер и забрали туриста.

Его обвинили в действиях непристойного характера в отношении женщины. Чтобы не заводить дело, муж «пострадавшей» потребовал десять тысяч евро. У супругов не было таких денег, а Сергей заявил, что не виновен и не будет платить.

Уголовное дело все же возбудили по словам жены самарца, ей запретили присутствовать на заседании и выступать в качестве свидетеля.

Консульство РФ предоставило мужчине адвоката. Вскоре туристу должны избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что москвич напал на женщину и изнасиловал ее в подвале.

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