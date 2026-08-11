Москвич напал на женщину и изнасиловал в подвале

В Москве мужчину арестовали за изнасилование женщины в подвале

В Москве суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в надругательстве над женщиной. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Инцидент произошел на Ореховом бульваре. По версии следователей, россиянин напал на пострадавшую в подвале, стал приставать и в итоге изнасиловал.

После произошедшего женщина написала заявление в полицию.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту предъявили обвинение.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

До этого в Кузбассе мужчина получил срок 20 лет. Как выяснили следователи, россиянин изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал школьниц и 32 года скрывался под выдуманным именем.