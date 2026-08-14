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Общество

В Полтавской области мужчина расстрелял полицейского

На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским, ранив одного из них
AS project/Shutterstock/FOTODOM

В Полтавской области задержан мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщило на своем сайте областное управление национальной полиции.

Инцидент произошел днем 14 августа в Центральном парке культуры и отдыха города Лубны. Как уточнили в Нацполиции, один из правоохранителей получил ранение.

По данным следствия, стражи порядка проверяли 39-летнего местного жителя в связи с расследованием преступления. Внезапно мужчина попытался сбежать и открыл огонь в сторону полицейских. Одному из них потребовалась медицинская помощь из-за огнестрельного ранения.

Стрелявшего задержали на месте, оружие изъято. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет либо пожизненное заключение.

Отмечается, что подобные происшествия на Украине участились на фоне неконтролируемого оборота оружия. Ситуация обострилась после февраля 2022 года, когда власти начали выдавать оружие населению.

Ранее сообщалось о стрельбе в Подмосковье.

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