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Проблемы с бензином в России
Общество

Украинцам посоветовали копить деньги к зиме для оплаты ЖКХ

«Нафтогаз» призвал украинцев откладывать деньги на оплату коммуналки зимой
Игорь Михалев/РИА «Новости»

Компания «Нафтогаз Украины» рекомендовала гражданам страны заранее формировать запас средств для оплаты коммунальных счетов перед началом холодов. Об этом представители компании сообщили на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в России экстремистской).

В компании пояснили, что зимой объем потребления газа и суммы в платежках традиционно возрастают, а летний период дает возможность заблаговременно подготовиться: достаточно регулярно пополнять лицевой счет на посильные суммы, постепенно накапливая деньги на будущие платежи.

До этого телеканал CNBC сообщал со ссылкой на украинских чиновников, оборонные круги и экспертов, что предстоящий отопительный сезон может оказаться для Украины самым сложным с начала конфликта.

Отмечается, что энергосистема страны по-прежнему уязвима из-за значительных повреждений инфраструктуры, а сохраняющийся дефицит мощностей, регулярные сбои в электроснабжении и зависимость от западной поддержки способны заметно усложнить прохождение зимнего периода.

Ранее в Раде признали, что Украина не смогла защитить энергообъекты к зиме.

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