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Проблемы с бензином в России
Общество

В Москве водонагреватель взорвался у девушки перед лицом, лишив ее зрения

Baza: в Москве девушка травмировала глаз из-за взрыва водонагревателя
Евгений Биятов/РИА Новости

Девушка из Москвы пострадала из-за взрыва нагревателя для воды. Об этом сообщает Baza.

Пострадавшая пользовалась прибором в течение недели. В один из дней москвичка включила воду, но устройство не загорелось. Когда хозяйка выключила воду, раздался хлопок.

Из-за взрыва девушка упала на пол. Она поняла, что из глаза потекла кровь. Как выяснилось позже, осколок серьезно повредил глаз, из-за чего она потеряла зрение.

«Врачи диагностировали сильнейшую контузию глаза, кровоизлияние и перелом орбитальной части», – сообщается в публикации.

Медики не исключают, что у пациентки может отслоиться сетчатка. Специалисты не уверены в полном восстановлении зрения.

До этого в Хабаровском крае россиянин решил сделать самогон. Во время манипуляций произошел взрыв, во время которого завибрировало здание. В квартире самого мужчины выбило окна, у владельца диагностировали небольшие ожоги.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в петербургской квартире.

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