Два человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в петербургской квартире

78.ru: в Петербурге два человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата

В Петербурге из-за взрыва самогонного аппарата в квартире пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 13 августа в одном из домов на Заречной улице. Предварительно, в квартире взорвался самогонный аппарат. В результате случившегося пострадали мужчина и женщина, их на каталках поместили в машину скорой помощи.

Очевидцы случившегося рассказали, что дверь квартиры, где все случилось, полностью вылетела от взрыва. Также в коридоре взрывной волной выдавило еще несколько дверей.

Пострадавший мужчина сильно обгорел, его госпитализировали. Женщина получила травмы руки, ей госпитализация в медицинское учреждение не потребовалась.

Ранее мужчина получил ожоги 80% тела в пожаре, начавшемся из-за самогонного аппарата.