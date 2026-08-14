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Общество

В 2027 году может появиться прямой рейс тайской авиакомпании из России и обратно

Глава Минвостокразвития анонсировал запуск рейса тайской авиакомпании в РФ
Павел Львов/РИА «Новости»

Москва и Бангкок обсуждают возможность запуска прямых перелетов таиландских авиакомпаний в столицу РФ. Об этом сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков по итогам очередного заседания межправительственной Российско-Таиландской комиссии по сотрудничеству.

Министр отметил, что сейчас все авиаперелеты между двумя странами осуществляются исключительно российскими перевозчиками. На состоявшемся заседании он, по его словам, предложил авиакомпаниям Таиланда присоединиться к обслуживанию этого направления.

«Сейчас идет обсуждение о привлечении таиландских авиакомпаний для установления пассажирских перевозок между Москвой и Таиландом», — сказал Чекунков.

Министр подчеркнул необходимость наращивания авиасообщения между государствами. По его словам, к следующему заседанию комиссии, которое должно пройти во второй половине следующего года в Бангкоке, российская сторона постарается организовать запуск как минимум одного дополнительного прямого рейса при участии тайской авиакомпании.

Сейчас прямые рейсы между Россией и Таиландом выполняет «Аэрофлот», чьи самолеты летают из Москвы в Бангкок и на Пхукет, а также из Красноярска в Бангкок. Кроме того, рейсы по маршруту Москва — Пхукет осуществляет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Рейсы в Бангкок из Иркутска также выполняет S7 Airlines.

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