Шесть иностранных организаций включены в реестр нежелательных в России

Минюст России признал нежелательной деятельность шести иностранных организаций из Грузии, США, Германии и Италии. Данные об этом появились в соответствующем реестре на сайте ведомства.

В список нежелательных вошли грузинская организация «Россияне Батуми», американские Human Rights Foundation (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) («Фонд защиты прав человека»), «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти», немецкий «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете» (внесен Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций на территории России), а также итальянская «Ассоциация свободных россиян в Италии».

Human Rights Foundation был признан нежелательным Генпрокуратурой РФ в августе. По данным ведомства, фонд организует распространение дискредитирующей ВС России информации, поддерживает другие нежелательные организации, разрабатывает способствующие введению антироссийских санкций рекомендации и пытается отслеживать финансовые транзакции для последующей заморозки российских активов за рубежом.

Деятельность организаций, включенных в перечень, запрещена на территории России. Участие в их работе, распространение материалов или оказание поддержки могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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