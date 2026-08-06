В России ликвидировали ИП певицы Земфиры

Налоговая служба ликвидировала российский ИП певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Земфира Рамазанова). Об этом сообщает РИА Новости.

Рамазанова была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в России с 2003 года. 27 июля налоговая удовлетворила заявление о ликвидации статуса ИП. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.

В июле Земфира продала свой последний объект недвижимости в России. Артистка владела подвальным помещением площадью 134 кв. м на 5‑й Магистральной улице в Москве почти 20 лет — с 2007 года. Изначально она планировала обустроить там звукозаписывающую студию, но после отъезда из страны подвал долгое время оставался невостребованным.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала. Певицу включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего оно вступило в законную силу.

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