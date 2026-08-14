Россияне стали чаще ездить на отдых в Северную Корею

РСТ: спрос российских туристов на туры в Северную Корею вырос на 15% в 2026 году

Россияне с начала 2026 года стали чаще проявлять интерес к отдыху в КНДР, спрос на туры увеличился на 15%. Об этом рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.

«По сравнению с прошлым годом прирост числа туристов не менее 10-15%. Июль вообще рекордный получился, мы отправили 500 человек в разные туры — авиа- и железнодорожные», — сказала она.

По словам эксперта, российские туристы особенно интересуются пляжным отдыхом в городе Вонсан. Его они комбинируют с экскурсиями по Пхеньяну.

В июне в Северной Корее на побережье Японского моря открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный специально на российских туристов. Одними из первых гостей стали 13 отдыхающих, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее туристка из Владивостока рассказала о необычных завтраках на курорте в КНДР.