В Киргизии восстановлена работа энергосистемы

Подача электричества в Бишкеке полностью восстановлена, энергосистема Киргизии функционирует в обычном формате. Информацию об этом подтвердили в министерстве энергетики страны.

В ведомстве уточнили, что технические службы провели все нужные мероприятия для выравнивания нагрузки, благодаря чему стабильное энергоснабжение удалось возобновить в минимальные сроки.

«Специалисты энергосистемы оперативно приняли необходимые меры для стабилизации режима работы», — говорится в ведомстве.

14 августа из-за аварийного отключения на высоковольтной линии на территории Казахстана энергосистема Киргизии была переведена в автономный режим работы. Это и вызвало временные сбои в подаче электричества в Бишкеке.

Отмечалось, что в результате внешнего отключения на высоковольтной линии, соединяющей северную и южную части энергосистемы Казахстана произошло отделение Объединенной энергосистемы Центральной Азии в самостоятельный узел.

Ранее концерт Канье Уэста в Алма-Ате едва не сорвался из-за блэкаута.