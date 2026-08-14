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Проблемы с бензином в России
Общество

В Киргизии восстановлена работа энергосистемы

Минэнерго: в Киргизии возобновили штатный режим работы энергосистемы
РИА Новости

Подача электричества в Бишкеке полностью восстановлена, энергосистема Киргизии функционирует в обычном формате. Информацию об этом подтвердили в министерстве энергетики страны.

В ведомстве уточнили, что технические службы провели все нужные мероприятия для выравнивания нагрузки, благодаря чему стабильное энергоснабжение удалось возобновить в минимальные сроки.

«Специалисты энергосистемы оперативно приняли необходимые меры для стабилизации режима работы», — говорится в ведомстве.

14 августа из-за аварийного отключения на высоковольтной линии на территории Казахстана энергосистема Киргизии была переведена в автономный режим работы. Это и вызвало временные сбои в подаче электричества в Бишкеке.

Отмечалось, что в результате внешнего отключения на высоковольтной линии, соединяющей северную и южную части энергосистемы Казахстана произошло отделение Объединенной энергосистемы Центральной Азии в самостоятельный узел.

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