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Общество

Названа причина перебоев со светом в Бишкеке

Минэнерго: перебои со светом в Бишкеке произошли из-за отключения в Казахстане
РИА Новости

Из-за аварийного отключения на высоковольтной линии на территории Казахстана энергосистема Киргизии была переведена в автономный режим работы. Ээто и вызвало временные сбои в подаче электричества в Бишкеке, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго Киргизии.

14 августа 2026 года в 15:34 в результате внешнего отключения на высоковольтной линии, соединяющей северную и южную части энергосистемы Казахстана произошло отделение Объединенной энергосистемы Центральной Азии в самостоятельный узел. Автоматизированные системы защиты киргизской энергосети сработали в штатном режиме, обеспечив сохранность оборудования при переходе на изолированную работу.

В Минэнерго заверили, что специалисты полностью контролируют ситуацию и проводят комплекс мероприятий по восстановлению стандартной схемы электроснабжения. Ведомство подчеркивает, что на текущий момент все потребители получают электричество без ограничений, а массовых отключений абонентов зафиксировано не было.

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