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Проблемы с бензином в России
Общество

В Москве завершился купальный сезон

Синоптик Паршина: купальный сезон в Москве официально завершился
Nataliia Skliar/Shutterstock/FOTODOM

В Москве официально завершился купальный сезон, так как температура воды снизилась до +17°C. Об этом РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17°C, из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится», — сказала она.

Также синоптик напомнила, что по народным приметам, с 14 августа купальный сезон считается завершенным. Она пояснила, что обычно окончание купального сезона связывают с Ильиным днем (2 августа), но в народном календаре именно Медовый Спас (14 августа) считается днем, когда «всякому купанию конец».

Специалист добавила, что, несмотря на потепление с 15 августа в российской столице, верхний слой воды, возможно, еще прогреется максимум на 1–2 градуса, но это недостаточно для плавания.

До этого ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на третьей неделе августа Москву и Подмосковье ждет кратковременное возвращение жаркой погоды, а к концу месяца погода в столичном регионе войдет в климатическую норму.

Ранее москвичам пообещали бабье лето с перерывами.

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