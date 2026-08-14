В США задержали подозреваемую в осквернении мемориала Второй мировой войны

Подозреваемую в осквернении мемориала Второй мировой войны в США задержали

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения против Мелиссы Фаррис, которую задержали за вандализм на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. Как сообщила прокурор округа Колумбия Дженин Пирро в соцсети Х, женщине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Пирро уточнила, что дело передано в федеральный суд. Фаррис инкриминируют порчу государственной собственности и повреждение памятников ветеранам. В качестве доказательств к посту были приложены снимки, на которых зафиксирован процесс нанесения краски на мемориальный комплекс.

Инцидент произошел на Национальной аллее: злоумышленница расписала колонны памятника и добавила моющее средство в чашу фонтана, что привело к обильному пенообразованию.

В данный момент обвиняемая остается под стражей.

Мемориал на Национальной аллее в центре столицы США представляет собой 56 колонн с двух сторон овальной площадки, символизирующими штаты и территории страны. В центре комплекса находится фонтан, а по периметру — павильоны и триумфальные арки.

Ранее американский президент резко отреагировал на осквернение мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.