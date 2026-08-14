Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В США задержали подозреваемую в осквернении мемориала Второй мировой войны

Подозреваемую в осквернении мемориала Второй мировой войны в США задержали
Ken Cedeno/Reuters

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения против Мелиссы Фаррис, которую задержали за вандализм на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. Как сообщила прокурор округа Колумбия Дженин Пирро в соцсети Х, женщине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Пирро уточнила, что дело передано в федеральный суд. Фаррис инкриминируют порчу государственной собственности и повреждение памятников ветеранам. В качестве доказательств к посту были приложены снимки, на которых зафиксирован процесс нанесения краски на мемориальный комплекс.

Инцидент произошел на Национальной аллее: злоумышленница расписала колонны памятника и добавила моющее средство в чашу фонтана, что привело к обильному пенообразованию.

В данный момент обвиняемая остается под стражей.

Мемориал на Национальной аллее в центре столицы США представляет собой 56 колонн с двух сторон овальной площадки, символизирующими штаты и территории страны. В центре комплекса находится фонтан, а по периметру — павильоны и триумфальные арки.

Ранее американский президент резко отреагировал на осквернение мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!