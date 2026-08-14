Трамп резко отреагировал на осквернение мемориала Второй мировой войны

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social резко отреагировал на осквернение мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.

«Наш прекрасный мемориал Второй мировой войны только что был осквернен вандалами с баллончиками краски. Не может быть большего оскорбления для тех американских героев, которые погибли во Второй мировой войне. Сначала Зеркальный пруд, теперь это. Мы уже напали на их след! Откуда берутся эти животные?» — говорится в публикации.

14 августа сообщалось, что в Вашингтоне вандалы осквернили часть мемориала участникам Второй мировой войны, испачкав ее краской.

Мемориал на Национальной аллее в центре столицы США представляет собой 56 колонн с двух сторон овальной площадки, символизирующими штаты и территории страны. В центре комплекса находится фонтан, а по периметру — павильоны и триумфальные арки.

Как говорится в сообщении, вандалы нанесли краской надпись на стене экседры, оставили красные следы на фризе. Кроме того, злоумышленники добавили в фонтан мыло, из-за чего его заполнила пена.

Ранее Трамп осмотрел обезображенный вандалами символ Вашингтона.