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Общество

Пара москвичей получила ожоги половых органов во время секса

В Москве пара получила ожоги половых органов из-за перца чили
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Москве близость закончилась для 44-летнего мужчины и его 32-летней возлюбленной обращением к медикам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ростокино. По данным канала, для соития пара решила использовать продукт, в состав которого входит перец чили. Спустя некоторое время оба стали жаловаться на отеки в зоне половых органов и проблемы с основными функциями.

«Боль была настолько сильной, что парочка с трудом передвигалась», – сообщается в публикации.

Медики диагностировали у обоих ожоги половых органов. Причиной этому стал алкалоид, который содержится в перце чили. На ситуацию повлияло и то, что продукт был просрочен. Паре оказали всю необходимую помощь.

До этого в Ивановской области у мужчины появились серьезные проблемы после обрезания. Увидев осложнения после операции, врач не стал исправлять их, и состояние пациента ухудшилось.

Из-за некроза позже орган удалили. Мужчина обратился в суд, спустя три года разбирательств он отсудил у медиков 30 миллионов рублей.

Ранее девочка из РФ получила серьезные ожоги, пролив на себя один популярный напиток.

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