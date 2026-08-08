Россиянину ампутировали половой орган после неудачного обрезания

В Ивановской области мужчина отсудил у клиники 30 млн за неудачное обрезание

В Ивановской области обрезание закончилось для 30-летнего мужчины судебным разбирательством. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, врач сделал пациенту операцию, после которой у него начались серьезные осложнения. При этом медик не стал исправлять ситуацию, из-за чего состояние мужчины ухудшилось.

Спустя некоторое время у россиянина развился некроз, и орган удалили.

«Позже выяснилось, что причиной стало введение лекарственного препарата, который категорически нельзя было использовать для анестезии», – сообщается в публикации.

Мужчина обратился в суд. Во время рассмотрения дела представители медучреждения не признавали вину. При этом они предлагали мирное соглашение, по которому клиника заплатит меньшую сумму, но специалисты не соглашались.

В результате спустя три года после подачи иска медиков обязали выплатить компенсацию в размере 30 миллионов рублей. Эта сумма, по данным канала, является рекордной для подобных дел.

Ранее в Крыму мальчику с шишкой на голове случайно сделали обрезание.