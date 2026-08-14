Мэр Казани назвал «Новую волну» экономическим проектом для города

Конкурс «Новая волна» стал для Казани не только праздником музыки, но и серьезным экономическим проектом. Об этом во время визита на репетицию конкурсантов заявил мэр Казани Метшин.

Концертный городок фестиваля собирают на площадке у футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На территории смонтируют двухэтажный концертный зал на 2800 мест.

«Люди едут в Казань, а значит – они забронируют отели, посетят рестораны, будут пользоваться транспортом, покупать сувениры. Это живые деньги для нашего малого и среднего бизнеса», — отметил Метшин.

По его словам, после первой «Новой волны» город получил хорошие отзывы и увидел конкретный экономический эффект. Так, в прошлом году Казань приняла более 5 млн туристов. Показатель стал рекордным для города.

«Такие фестивали - это тот самый двигатель, который помогает нам расти дальше», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, «Новая волна» проводится с 2002 года. Конкурс поддерживает молодых исполнителей и развивает международный культурный обмен в сфере эстрадной музыки. До 2014 года фестиваль проходил в Юрмале, с 2015 по 2019 годы — в Сочи, а в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории «Сириус». В 2025 году конкурс переехал в Казань.

В 2026 году «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. За главный приз поборются 13 финалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Грузии и России. Татарстан представит в финале исполнитель Игнат Изотов.

Кроме того, на сцену у «Ак Барс Арены» выйдут Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Дмитрий Билан, Игорь Николаев, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алсу и другие артисты.

На 21 августа запланирован трибьют Юрия Антонова, 22 августа пройдет концерт Игоря Саруханова, а 23 августа состоится день премьер.

Отмечается, что Казань продала 90% билетов на конкурс. Две трети билетов приобрели за пределами Татарстана. На фестиваль аккредитовали 120 представителей СМИ. В 2025 году телевизионная аудитория конкурса составила 17,5 млн зрителей. По итогам 2025 года Казань приняла 5,1 млн туристов. К 2030 году город планирует увеличить показатель до 7 млн туристов.