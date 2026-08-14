Россиянам назвали стадии эмоционального выгорания

У эмоционального выгорания есть несколько стадий, последней из которых становится состояние уныния. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

«Мы сейчас все можем вспомнить, как у нас бывают состояния, когда мы понимаем, что мы излишне раздражительны, мы загнались. А это первая фаза выгорания», — объяснила специалист.

По ее словам, второй стадией становится снижение эффективности. В этот период эмоциональные реакции человека перестают соответствовать происходящим ситуациям. Даже незначительный повод может вызвать бурную реакцию, которая обычно проявляется при трагедиях.

Последней фазой становится истощение. Психолог подчеркнула, что человек сталкивается с депрессивным состоянием, унынием и эмоциональным угасанием.

Психолог Екатерина Каталина до этого предупреждала, что если человеку не удается почувствовать себя отдохнувшим даже после выходных, то ему важно пересмотреть нагрузку на работе и правильно выстроить свой отдых. Она также напомнила, что в сутки необходимо отдыхать не менее семи часов.

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