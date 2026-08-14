Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам назвали стадии эмоционального выгорания

Психолог Соловьева: на последней стадии выгорания человек погружается в уныние
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

У эмоционального выгорания есть несколько стадий, последней из которых становится состояние уныния. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

«Мы сейчас все можем вспомнить, как у нас бывают состояния, когда мы понимаем, что мы излишне раздражительны, мы загнались. А это первая фаза выгорания», — объяснила специалист.

По ее словам, второй стадией становится снижение эффективности. В этот период эмоциональные реакции человека перестают соответствовать происходящим ситуациям. Даже незначительный повод может вызвать бурную реакцию, которая обычно проявляется при трагедиях.

Последней фазой становится истощение. Психолог подчеркнула, что человек сталкивается с депрессивным состоянием, унынием и эмоциональным угасанием.

Психолог Екатерина Каталина до этого предупреждала, что если человеку не удается почувствовать себя отдохнувшим даже после выходных, то ему важно пересмотреть нагрузку на работе и правильно выстроить свой отдых. Она также напомнила, что в сутки необходимо отдыхать не менее семи часов.

Ранее россиянам рассказали, каким должен быть отдых для качественного восстановления организма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!