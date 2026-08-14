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Общество

Самый молодой министр Свердловской области перешел в нефтяную отрасль

Вице-премьер Свердловской области Максимов перешел в нефтяную компанию Недра-К
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Экс-министр экономики и труда Свердловской области, вице-премьер Михаил Максимов перешел на должность президента оренбургской нефтяной компании «Недра-К». Об этом сообщает ЕАН.

Уточняется, что Максимов возглавляет компанию с апреля 2026 года.

Топ-менеджер родился в 1974 году. В 2005-м он возглавил аэропорт Кольцово, а в октябре 2007-го губернатор Эдуард Россель назначил его министром экономики и труда Свердловской области. На тот момент его называли самым молодым министром региона. В 2011 году после реорганизации правительства Максимов возглавил созданное министерство развития и инвестиций.

До этого глава Минкультуры РФ Ольга Любимова раскрыла имя нового худрука Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

Бывший художественный руководитель театра Алексей Бородин стал его президентом. Его должность заняла главный режиссер Марина Брусникина.

Ранее сообщалось, что Московский театр сатиры возглавит Екатерина Сироткина.

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