Самый молодой министр Свердловской области перешел в нефтяную отрасль

Экс-министр экономики и труда Свердловской области, вице-премьер Михаил Максимов перешел на должность президента оренбургской нефтяной компании «Недра-К». Об этом сообщает ЕАН.

Уточняется, что Максимов возглавляет компанию с апреля 2026 года.

Топ-менеджер родился в 1974 году. В 2005-м он возглавил аэропорт Кольцово, а в октябре 2007-го губернатор Эдуард Россель назначил его министром экономики и труда Свердловской области. На тот момент его называли самым молодым министром региона. В 2011 году после реорганизации правительства Максимов возглавил созданное министерство развития и инвестиций.

До этого глава Минкультуры РФ Ольга Любимова раскрыла имя нового худрука Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

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