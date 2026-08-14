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Культура

Раскрыто имя нового худрука РАМТа

Марина Брусникина стала худруком РАМТа
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова раскрыла имя нового худрука Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ). Новостями о кадровых перестановках чиновник поделилась в своем Telegram-канале.

Бывший художественный руководитель театра Алексей Бородин стал его президентом. Его должность заняла главный режиссер Марина Брусникина.

«На протяжении более 40 лет Алексей Владимирович являлся бессменным художественным руководителем театра», — отметила Любимова.

Бородин — народный артист РСФСР, советский и российский театральный режиссер и педагог, лауреат Госпремии РСФСР имени К. С. Станиславского, премии президента России в области литературы и искусства и обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Ордена Почета.

Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера театра. Она — лауреат премии правительства России и обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стали известны главные претенденты на пост ректора ГИТИСа.

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