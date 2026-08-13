Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Московский театр сатиры возглавит Екатерина Сироткина

Директором Московского театра сатиры стала Екатерина Сироткина
Станислав Красильников/РИА Новости

Московского академический Театра сатиры возглавит Екатерина Сироткина. Об этом сообщается в канале столичного департамента культуры в мессенджере «Макс».

До этого Сироткина занимала должность заместителя директора театра.

На посту директора она сменила Павла Нестратова, руководившего учреждением с 2024 года. Причину кадровых перестановок в департаменте культуры и в театре называть не стали. На какую должность перейдет Нестратов, не уточняется.

В начале лета сменился гендиректор в МХАТ имени Максима Горького. Учреждение возглавила Лариса Вильясте — мастер продюсерского факультета ГИТИСа, руководитель Московского Губернского театра с 2014 года.

Ранее стали известны главные претенденты на пост ректора ГИТИСа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 13 августа. Протесты Японии из-за визита Путина на Курилы, остановка одного из ведущих НПЗ и запрет «Дайвинчика»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!