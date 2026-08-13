Московский театр сатиры возглавит Екатерина Сироткина

Московского академический Театра сатиры возглавит Екатерина Сироткина. Об этом сообщается в канале столичного департамента культуры в мессенджере «Макс».

До этого Сироткина занимала должность заместителя директора театра.

На посту директора она сменила Павла Нестратова, руководившего учреждением с 2024 года. Причину кадровых перестановок в департаменте культуры и в театре называть не стали. На какую должность перейдет Нестратов, не уточняется.

В начале лета сменился гендиректор в МХАТ имени Максима Горького. Учреждение возглавила Лариса Вильясте — мастер продюсерского факультета ГИТИСа, руководитель Московского Губернского театра с 2014 года.

Ранее стали известны главные претенденты на пост ректора ГИТИСа.