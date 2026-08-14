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Общество

Москвичей поторопили убрать горшки с подоконников

Москвичам посоветовали убрать горшки с подоконников в преддверии непогоды
Виталий Аньков/РИА Новости

В Московской области 14 августа до завершения суток прогнозируются порывы ветра, достигающие 12–17 м/с. Министерство экологии и природопользования региона в своем Telegram-канале опубликовало рекомендации для граждан по обеспечению безопасности в период неблагоприятных погодных условий.

В частности, жителям советуют убрать с придомовых участков и балконов мебель, цветочные горшки и любые предметы, которые могут быть перемещены ветром.

«Дома: уберите хозяйственные вещи, мебель и цветочные горшки с балконов и дворовых территорий в дом или подвал», — предупредили эксперты.

Для автомобилей желательно использовать гаражное хранение. Если машина остается на улице, ее рекомендуется размещать на открытых пространствах, вдали от рекламных конструкций, деревьев и различных шатких сооружений.

Во время нахождения на улице следует избегать близости к линиям электропередач, эстакадам, мостам и трубопроводам. Также важно обходить стороной здания с ветхой кровлей и промышленные объекты, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

Ранее москвичам сообщили о штормовом ветре.

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