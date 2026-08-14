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Общество

Россияне рассказали, что для них значит «много денег»

Газета Взгляд выяснила, что богатство для россиян связано с наличием жилья
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Опрос, проведенный газетой «Взгляд», показал, что для большинства россиян крупная сумма денег в первую очередь ассоциируется с возможностью приобрести жилье или погасить ипотеку. Однако представления о необходимом объеме средств значительно разнятся: одни респонденты называют 3,5 млн рублей, другие — 15 млн, а некоторые считают, что для решения жилищных и сопутствующих задач требуется 20–30 млн.

Для части опрошенных крупный капитал — это возможность обеспечить жильем не только себя, но и близких.

«На мой взгляд, «много денег» — это 100 млн рублей. У меня пятеро детей, я бы каждого из них обеспечила домом», — рассказывает еще одна из участниц опроса.

Другая категория респондентов рассматривает большие деньги как инструмент для пассивного дохода: покупку нескольких квартир с целью сдачи в аренду или создание финансовой подушки для дальнейшего приумножения.

Впрочем, не все связывают финансовое благополучие с недвижимостью или вложениями. Для некоторых крупная сумма — это возможность осуществить давние мечты, отправиться в кругосветное путешествие или позволить себе дорогие покупки.

Таким образом, представления о «больших деньгах» и их использовании у россиян варьируются в широком диапазоне — от решения базовых жилищных вопросов до глобальных жизненных целей и инвестиционных стратегий.

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», более четверти (28%) опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением.

41% из них опасаются долгосрочных обязательств, 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признались, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов.

Ранее стало известно, сколько россиян финансово помогают родителям.

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