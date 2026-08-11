Стало известно, сколько россиян финансово помогают родителям

Более трети (34%) опрошенных россиян время от времени финансово помогают своим родителям, а еще 24% делают это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый четвертый дает деньги в случае необходимости или по просьбе родителей. А 17% ответили, что не оказывают родителям материальной поддержки.

Среди тех, кто помогает родителям регулярно, каждый третий (31%) делает это примерно раз в месяц, 29% — несколько раз в год, 25% — раз в год, еще 15% — каждую неделю.

Чаще всего россияне помогают родителям оплачивать расходы, связанные со здоровьем и повседневными тратами. Так, 23% покупают для родителей лекарства, 21% оплачивают приемы врачей и другие медицинские услуги, а 19% дают деньги на продукты или оплачивают доставки. Еще 15% переводят деньги без конкретной цели, 12% опрошенных помогают с ремонтом жилья и 10% — с покупкой бытовой техники.

Большинство помогает родителям суммами до 10 тыс. рублей в месяц: 28% выделяют до 5 тыс. рублей, еще 27% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Каждый пятый ежемесячно выделяет на помощь родителям от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а 9% — более 20 тыс. рублей. Еще 16% респондентов ответили, что сумма зависит от ситуации.

Больше половины опрошенных (55%) начали финансово помогать своим родителям после того, как они вышли на пенсию. У 18% продолжает работать только один из родителей, а у 27% участников исследования оба родителя пока не вышли на пенсию.

Среди тех, кто помогает материально, женщин оказалось немного больше, чем мужчин — 54 и 46% соответственно. При этом женщины чаще берут на себя повседневные расходы — покупку лекарств и продуктов, а мужчины в большинстве случаев просто переводят родителям деньги или помогают оплатить крупные покупки.

Для большинства опрошенных финансовая помощь родителям — это способ проявить заботу о тех, кто когда-то заботился о них. 67% респондентов признались, что испытывают чувство вины, если не могут помочь родителям материально. Лишь треть участников исследования (33%) ответили, что не испытывают таких переживаний.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россиянам начислят пенсионные баллы за уход за пожилым родственником.