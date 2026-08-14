Мать рассказала о последнем дне пропавшего адвоката перед странной встречей в Петербурге

В Петербурге перед исчезновением адвокат Шамиль Ахаев звонил матери. Об этом сообщает «112», со ссылкой на саму женщину.

По ее словам, мужчина отправился в ресторан на встречу с коллегой. Спустя пару часов он позвонил родительнице, но в этот момент она не успела взять трубку, а затем телефон отключился. Больше сын на связь не выходил.

«Женщина поехала в заведение, но там ее сына никто не видел», – сообщается в публикации.

Родственница добавила, что за день до пропажи Ахаев узнал, что есть ордер на его задержание. При этом он нанял себе адвоката.

Также он боялся, что его смогут выследить. Именно поэтому Ахаев практически не пользовался услугами банка и, когда нужно было заказать такси, делал это с помощью телефона сына.

Это осложняет поиски. Тем не менее, волонтеры и правоохранители продолжают мероприятия.

Адвокат пропал 10 августа, его местонахождение неизвестно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае родители и 8-летний мальчик пропали после сплава.