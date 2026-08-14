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Общество

В Петербурге возбуждено дело после исчезновения адвоката Ахаева

СК: уголовное дело возбуждено после исчезновения адвоката Петербурге
Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»/VK

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после исчезновения адвоката Шамиля Ахаева. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК РФ в мессенджере «Макс».

«Курортным межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины», – говорится в канале ведомства.

Последний раз мужчину видели 10 августа в поселке Репино, куда он уехал на встречу. После этого адвокат не выходил на связь.

В СК просят откликнуться тех, кто может обладать хотя бы малейшей информацией о пропавшем. Мужчине 44 года, его рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. В момент пропажи он был одет в синие джинсы, темно-синюю футболку и серо-бежевые туфли. Шамиль Ахаев является действующим адвокатом Невской коллегии адвокатов Петербурга. Адвокатский статус он получил 16 лет назад.

13 августа к его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Ранее в Крыму пропали двое подростков.

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