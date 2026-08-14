Около полусотни человек обратились к медикам из-за пожаров в центральной Англии

Из-за возникших на фоне аномальной жары пожаров в центральном английском регионе Западный Мидленд к медикам за помощью обратились около 50 человек, 19 из них госпитализированы. Об этом сообщает The Telegraph.

Крупный пожар вспыхнул в Стокбридже, распространившись на 16 га травянистой местности у местного гольф-клуба. По данным пожарной службы Западного Мидленда, к тушению были привлечены около 100 человек и 12 пожарных машин. Шесть домов были повреждены, жильцов эвакуировали, в том числе из домов престарелых.

Трое пожарных и один ребенок были доставлены в больницу, еще шестерым пострадавшим оказали помощь на месте. Глава пожарной службы Западного Мидленда Саймон Тьюхилл назвал этот инцидент одним из самых значительных в истории ведомства.

«Это одно из самых серьезных происшествий, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба Западного Мидленда. Разрушения масштабны», — заявил он.

По его словам, сухая и жаркая погода привела к ускоренному распространению пламени, а условия для тушения оказались одними из самых сложных за 28 лет его службы.

Пожары также охватили другие районы: в Сток-он-Тренте огонь уничтожил несколько домов, в Першоре (Вустершир) пострадали 30 зданий, 200 жителей остались без электричества, а на трассе М6 возле Бирмингема движение было перекрыто из-за задымления. В Уорикшире спасатели объявили режим чрезвычайной ситуации, но к вечеру крупный пожар удалось взять под контроль.

Метеорологи зафиксировали в Кью-Гарденс в западном Лондоне температуру +38,1°C, а в 40 местах по всей центральной и южной Англии столбики термометров превысили +36°C. Премьер-министр Энди Бернхэм заверил, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим регионам.

Ранее климатолог предупредила об увеличении количества затяжных засух и молний в мире.