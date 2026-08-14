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Общество

Baza: персональные данные силовиков оказались в слитой базе фитнес‑клубов DDX

Baza: в слитой базе DDX присутствуют персональные данные российских силовиков
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В слитой базе сети фитнес‑клубов DDX оказались персональные данные российских силовиков. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

«Среди посетителей, вероятно, имеющих отношение к сети DDX Fitness, оказались представители различных силовых и правоохранительных структур — фотографии, номера телефонов, фамилии и даже даты посещений», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, если среди этих данных окажется информация о действующих сотрудниках спецслужб, в зависимости от характера сведений и обстоятельств их утечки, это может повлечь уже уголовную ответственность.

Накануне стало известно, что DDX мог стать жертвой хакеров. Как сообщил Telegram-канал Baza, в даркнете всплыли магшоты с персональными данными и фото людей, которые посещали спортзал.

В самой компании сообщили, что DDX проводит проверку после сообщений о возможной утечке данных клиентов. Кроме того, были усилены меры информационной безопасности и проведены внеплановые мероприятия по защите информационных систем и баз данных.

Ранее хакеры взломали партнера Apple и слили в даркнет важные документы.

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