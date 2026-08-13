Один из самых популярных российских фитнес-клубов мог стать жертвой хакеров

Один из самых популярных фитнес-клубов России DDX мог стать жертвой хакеров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«В даркнете всплыли магшоты с персональными данными и фото людей, которые посещали спортзал», — говорится в публикации.

Как уточняет Baza, практически все снимки были сделаны на стойках регистрации. В утечке также присутствуют даты и время посещений, количество визитов, информация о покупках и адреса клубов.

При этом в компании сообщили, что DDX проводит проверку после сообщений о возможной утечке данных клиентов. Кроме того, были усилены меры информационной безопасности и проведены внеплановые мероприятия по защите информационных систем и баз данных.

Накануне стало известно, что хакер слил в даркнет личные данные 15 млн жителей Казахстана, что составляет три четверти населения страны. По словам продавца, он получил доступ к данным после взлома государственного сервиса eGov.

Ранее хакеры взломали партнера Apple и слили в даркнет важные документы.