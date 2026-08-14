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Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина перенес сердечный приступ и впал в кому после того, как поел сырых устриц

Американец впал в кому после съеденных сырых устриц
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

В США бывший пожарный из Иллинойса подал в суд на стейк-хаус, утверждая, что сырые устрицы из ресторана привели к тяжелому отравлению, остановке сердца и необратимым последствиям для его здоровья, пишет CBS News.

Джо Белджио, ветеран морской пехоты США и бывший пожарный, почувствовал себя плохо после посещения ресторана. Согласно иску, анализы выявили у него две бактериальные инфекции, которыми, как утверждают его адвокаты, мужчина заразился после употребления устриц.

Состояние Белджио резко ухудшилось. У него произошел тяжелый сердечный приступ, в результате которого мозг длительное время испытывал недостаток кислорода. Мужчина несколько месяцев провел в коме.

Сейчас ему требуется специализированная реабилитация и постоянная медицинская помощь. По словам адвокатов, расходы на лечение уже превысили $1 млн и продолжают расти.

Семья мужчины требует от ресторана компенсации, утверждая, что врачи связали заболевание и последующие осложнения именно с употреблением устриц.

В стейк-хаусе обвинения отвергают. Представители ресторана заявили, что других случаев заболевания среди посетителей зарегистрировано не было, а внутреннее расследование не выявило доказательств того, что состояние Белджио связано с едой, поданной в заведении.

Ранее эксперты назвали морепродукт, защищающий кишечник от воспаления.

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