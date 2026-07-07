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Наука

Назван морепродукт, защищающий кишечник от воспаления

SEB: мясо устриц оказалось способно защитить кишечник от воспаления
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Экстракт из мяса гигантских устриц способен подавлять воспалительные процессы в клетках человеческого кишечника и восстанавливать его защитный барьер. К такому выводу пришли исследователи из Университета Феррары (Италия). Результаты работы представлены на конференции Общества экспериментальной биологии во Флоренции (SEB).

В ходе лабораторного исследования ученые сначала вызвали воспалительную реакцию в клетках кишечника с помощью специальной сигнальной молекулы, а затем обработали их экстрактом, полученным из тканей устриц. Анализ показал, что содержащиеся в нем биологически активные соединения подавили работу сигнальных путей, запускающих воспаление, а также снизили активность фермента, участвующего в развитии воспалительной реакции.

После обработки клетки восстановили целостность кишечного барьера и нормальную проницаемость тканей. Эти изменения исследователи подтвердили с помощью электронной микроскопии.

Для получения экстракта использовали мясо гигантских устриц, выращенных в лагуне Сакка-ди-Горо — одном из крупнейших центров аквакультуры Италии. По словам авторов работы, до 40% выращенных там устриц ежегодно выбраковывается и отправляется в отходы. Использование этого сырья для производства биологически активных добавок позволит не только сократить объем отходов, но и создать потенциально доступные средства для поддержания здоровья кишечника.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты пока основаны на лабораторных экспериментах с клетками. Чтобы подтвердить эффективность и безопасность экстракта для человека, необходимы дальнейшие исследования, включая испытания на животных и клинические исследования.

Ранее ученые нашли слабое место трех опасных кишечных бактерий.

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