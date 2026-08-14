Диетолог призвал худеющих не отказываться от хлеба

За последние десятилетия россияне заметно сократили потребление хлеба, однако это не означает, что они стали питаться правильно. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. Он призвал добавить в рацион хлеб из цельнозерновой или ржаной муки, который помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживать нормальный уровень холестерина.

«Такой продукт богат пищевыми волокнами, а их в повседневном рационе не хватает, потреблять этих волокон нужно примерно вдвое больше. Они замедляют усвоение питательных веществ, задерживают пищу в желудке и увеличивают сытость. <...> А человек, который пытается наесться без хлеба мясом, сыром или маслом, в итоге получает больше калорий и меньше сытости», — объяснил специалист.

Кроме того, цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, которая связывает желчные кислоты, для производства которых организм использует холестерин. В результате его расходуется больше.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики, потребление хлеба в России в 2025 году уменьшилось по сравнению с 2006 годом в 1,8 раза и составило рекордно низкие 34,8 кг в среднем на человека в год.

Так, по итогам прошлого года жители России в среднем употребили 23,7 кг пшеничного хлеба и 11,1 кг — ржаного и прочего. В 2006 году потребление хлеба в стране оценивалось в 62,2 кг на человека в год (42,3 кг — пшеничный хлеб, 19,9 кг — остальной).

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