Врач назвала продукты, от которых лучше отказаться после 40 лет

Организм человека значительно меняется после 40 лет, в том числе замедляется обмен веществ и холестерина, на фоне возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, кости становятся мягче. С учетом этого некоторые продукты в этом возрасте стоит исключить из рациона, сообщила RT врач-диетолог Марият Мухина.

В первую очередь она призвала отказаться от сладких напитков и конфет с сахаром, отметив, что потребление быстрых углеводов следует снизить до 30–40 граммов в день.

«То есть это фактически углеводы из фруктов. Далее следует отказаться от белого хлеба, который быстро превращается в глюкозу. В этот момент уже лучше выбирать цельнозерновые альтернативы», — посоветовала врач.

На второе место по вредности она разместила продукты с трансжирами, включая выпечку, чипсы, фастфуд и прочие изделия с канцерогенами, подчеркнув, что после 40 лет иммунитет человека начинает хуже определять злокачественные клетки.

Кроме того, диетолог посоветовала исключить жирное мясо, продукты мясопереработки, в которых много соли, глутамата и жиров, что способствует накоплению холестерина. По мнению врача, важно снизить потребление соусов, консервов и кетчупов, исключить алкоголь. Она также призвала сделать акцент на таких продуктах, как птица, овощи, фрукты, рыба, бобовые и квашеные продукты.

До этого завотделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова посоветовала после 40 лет пройти чек-ап с акцентом на проверку ключевых показателей здоровья. В том числе важно оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень сахара в крови, а также пройти онкоскрининг, отметила специалист.

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