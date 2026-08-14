Появились кадры пожара на рынке в Подмосковье

Появились кадры пожара на рынке в Подольске Московской области. Их публикует пресс-служба МЧС столичного региона в канале в «Максе».

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: г.о. Подольск,мкр-н. Климовск, ул. Большая серпуховская, стр.229, о возгорании в нежилом 2-этажном здании на территории Елисаветинского рынка», — говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения нет. В результате возгорания никто не пострадал.

К ликвидации привлечено 41 человек и 12 единиц техники, уточнили в ведомстве. Причины случившегося и ущерб устанавливаются.

До этого в хуторе Ленина Краснодарского края загорелся склад пластиковых панелей. Огонь охватил площадь 1,7 тыс. квадратных метров. Как писал Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на очевидцев, на складе электричество якобы вырабатывали с помощью газового оборудования. Незадолго до того, как начался пожар, люди услышали громкий хлопок, после чего повалил дым.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 45 специалистов, использовалось 17 единиц техники. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее в Ялте потушили пожар на станции техобслуживания.