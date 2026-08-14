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Общество

Ветеринары спасли собаку, проглотившую резиновую утку

Mirror: в Англии ветеринары спасли собаку, которая проглотила резиновую утку
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В Великобритании ветеринары спасли девятилетнего французского бульдога по кличке Ти-Джей, который целиком проглотил резиновую утку. Игрушка застряла в пищеводе собаки и оставалась там несколько недель, пишет Mirror.

Хозяева долго не подозревали о случившемся. Они заметили лишь, что питомец стал вести себя необычно, а позже у него появилась частая рвота и проблемы с дыханием. После очередного ухудшения собаку доставили в ветеринарную клинику.

У Ти-Джея диагностировали аспирационную пневмонию, после чего решили сделать рентген. Уже на первом снимке врачи увидели в пищеводе отчетливый силуэт резиновой утки.

Изначально игрушка имела размер около шести сантиметров. Однако за несколько недель внутри собаки она уменьшилась примерно вдвое, затвердела и полностью лишилась желтого покрытия.

Утку удалили во время экстренной операции стоимостью около £3,5 тыс. Несмотря на необычный инородный предмет и длительное время, проведенное им в пищеводе, пес быстро восстановился и спустя пять дней уже вернулся к обычной жизни.

Хозяева признались, что Ти-Джей с детства обожал резиновых уточек и постоянно играл с ними. Теперь все такие игрушки из дома убрали.

Ранее собаку доставили в ветклинику после того, как она съела 1 кг мармеладных червей.

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