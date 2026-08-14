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Общество

Дебоширка угрожала посетителям банка в Подмосковье электрошокером и газовым баллончиком

В Подмосковье дебоширка угрожала электрошокером посетителям банка

В Подмосковье 43-летняя женщина угрожала посетителям банка электрошокером и газовым баллончиком. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в отделении банка на проспекте Красной Армии. Местная жительница устроила дебош и стала угрожать посетителям и сотрудникам банка применением электрошокера и газового баллончика, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

На место по сигналу тревоги прибыли росгвардейцы, которые задержали дебоширку. Нарушительницу передали полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого голый мужчина устроил погром в букмекерской конторе в Москве. Стражи порядка задержали нарушителя, предположительно находящегося в состоянии опьянения, и оставались с ним до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что голый мужчина устроил погром в пензенском баре.

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