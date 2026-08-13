Голый мужчина устроил погром в букмекерской конторе в Москве

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который ворвался в пункт приема ставок, пытался разгромить помещение и похитить напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в букмекерской конторе по улице Маршала Неделина. По словам очевидцев, в зал вошел голый мужчина, незнакомец кричал, пытался повредить имущество и выхватить из холодильника напитки.

На замечания сотрудников он не реагировал, на место был вызван наряд Росгвардии. Стражи порядка задержали нарушителя, предположительно находящегося в состоянии опьянения, и оставались с ним до приезда медиков. Мужчину госпитализировали в одну из московских больниц.

До этого голый петербуржец устроил забег по парковке, исполняя танцевальные движения и падая на капоты автомобилей. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, дебошир попытался вскрыть водительскую дверь. После безуспешных попыток поймать бегуна, очевидцы вызвали полицию. Предположительно, мужчина находился под действием наркотических веществ.

Ранее голый мужчина устроил прогулку по улице в Челябинске и попал на видео.