Врач рассказал, кому нельзя есть мед

Врач Щепеляев: мед нельзя есть людям с аллергией на пыльцу растений

От употребления меда следует отказаться людям с аллергией на пыльцу растений, бронхиальной астмой и рядом других проблем со здоровьем. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил врач — аллерголог-иммунолог, пульмонолог Скандинавского центра здоровья Даниил Щепеляев.

По словам специалиста, аллергия на сам мед встречается достаточно редко. Ее главными причинами становятся разные компоненты продукта, в числе которых пыльца растений, с которых пчелы собирали нектар, а также белки самих насекомых, следы прополиса и другие продукты улья.

«Особенно осторожными стоит быть людям с аллергией на пыльцу растений. У пациентов с поллинозом мед дает реакцию часто, и своим таким пациентам я его обычно не рекомендую», — подчеркнул врач.

По его словам, в группу риска также входят пациенты с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и другими пищевыми аллергиями.

При этом симптомы аллергии в большинстве случаев могут появиться спустя несколько минут и до получаса после употребления меда. Среди возможных признаков врач назвал зуд, отек губ и век, покалывание во рту, насморк, кашель, тяжесть в груди и крапивницу.

В тяжелых случаях, при которых необходима срочная медицинская помощь, также возникают затрудненное дыхание, резкая слабость, отек дыхательных путей и падение давления.

Потомственный пасечник из Самарской области Татьяна Саенко до этого говорила, что мед следует хранить в теплом месте, куда не попадает свет. По словам эксперта, это место также не должно быть жарким или холодным. Согласно ГОСТу, продукт следует оставлять в сухом темном помещении, температура в котором не превышает +18 °C.

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