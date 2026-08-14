Россиянам назвали самые полезные для здоровья сорта меда

Мед обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но его польза зависит от сорта — у каждого свои показания и ограничения. О том, чем различаются семь популярных видов меда, рассказали ученые Пермского Политеха. Об это «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ университета.

Мед делят на два основных вида — падевый и цветочный. Падевый пчелы делают не из нектара, а из сладких выделений на листьях и хвое. По словам профессора кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ, доктора медицинских наук Нины Вишневской, минеральных веществ в нем может быть в восемь раз больше, чем в цветочном, а за счет белков и фенольных соединений он активнее борется с окислительным стрессом и надолго утоляет голод.

Цветочный мед — «разнотравье» — оказывает общеукрепляющее действие и помогает при простудах, но чаще других провоцирует аллергию. Рапсовый выделяется рекордным содержанием глюкозы (до 60%) и быстро дает энергию, однако из-за высокого гликемического индекса требует осторожности при диабете. Липовый ценят за потогонное и жаропонижающее действие при простуде, гречишный — за насыщенный аминокислотный профиль и антисептический эффект.

Самым мягким считается акациевый мед: он почти не вызывает аллергии и слабо влияет на уровень сахара благодаря преобладанию фруктозы, а каштановый укрепляет сосуды и обладает выраженным антиоксидантным действием.

«Мед действительно можно назвать суперфудом, однако это не лекарство и он не заменяет назначенного врачом лечения. Даже качественный продукт требует умеренности: избыток нагружает печень, повышает сахар и ведет к набору веса», — подчеркнула Вишневская.

Общие противопоказания — аллергия, диабет и ожирение, а детям до года мед запрещен из-за риска ботулизма.

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