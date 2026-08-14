Историческое здание вспыхнуло в центре Петербурга, пострадали два человека

В историческом здании в центре Петербурга произошел пожар. Об этом со ссылкой на городское управление МЧС России сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Адмиралтейском проспекте. У дома №8 вспыхнула кровля, изначально площадь пожара составила 30 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 100 кв.м. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. Отмечается, что в строении располагаются гостиница, бар и рестораны.

Для ликвидации огня привлекли шесть единиц техники и 30 сотрудников экстренных служб. В результате случившегося пострадали два человека, информации об их состоянии не поступало.

До этого дворец культуры в Петербурге загорелся перед спектаклем. Пока разгорался пожар на крыше, к зданию подходили зрители с букетами, не знавшие об отмене.

Ранее огонь охватил парковку с автомобилями в Санкт-Петербурге.