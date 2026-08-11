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Культура

Дворец культуры в Петербурге загорелся перед спектаклем с Добронравовым

Спектакли в Выборгском ДК перенесут из-за пожара на крыше

Выборгский Дворец культуры в Санкт-Петербурге загорелся перед спектаклем с Федором Добронравовым. Видео пожара опубликовал телеканал «78».

Как сообщила замдиректора учреждения культуры, все спектакли из-за возгорания будут перенесены.

По данным сайта ДК, на антрепризный спектакль «Ты где-то рядом» с Добронравовым, запланированный на 11 августа, все билеты были проданы. «78» уточняет, что пока разгорался пожар на крыше, к зданию подходили зрители с букетами, не знавшие об отмене.

Агент Федора Добронравова в беседе с журналистами сообщил, что на момент начала пожара актер находился в гостинице.

«Мы находимся около здания театра. Ждем, пока потушат пожар, чтобы доставить декорацию», — уточнил представитель артиста.

В среду, 12 августа, в ДК должны были пройти спектакли «Слишком женатый таксист» с Денисом Косяковым и Сергеем Ефремовым, а также «Трактирщица» с Гошей Куценко и Анной Ардовой. На них уже раскуплено более половины билетов.

Утверждается, что площадь пожара возросла до 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании крыши здания на Лиговском проспекте в Петербурге.

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