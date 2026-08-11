Дворец культуры в Петербурге загорелся перед спектаклем с Добронравовым

Выборгский Дворец культуры в Санкт-Петербурге загорелся перед спектаклем с Федором Добронравовым. Видео пожара опубликовал телеканал «78».
Как сообщила замдиректора учреждения культуры, все спектакли из-за возгорания будут перенесены.
По данным сайта ДК, на антрепризный спектакль «Ты где-то рядом» с Добронравовым, запланированный на 11 августа, все билеты были проданы. «78» уточняет, что пока разгорался пожар на крыше, к зданию подходили зрители с букетами, не знавшие об отмене.
Агент Федора Добронравова в беседе с журналистами сообщил, что на момент начала пожара актер находился в гостинице.
«Мы находимся около здания театра. Ждем, пока потушат пожар, чтобы доставить декорацию», — уточнил представитель артиста.
В среду, 12 августа, в ДК должны были пройти спектакли «Слишком женатый таксист» с Денисом Косяковым и Сергеем Ефремовым, а также «Трактирщица» с Гошей Куценко и Анной Ардовой. На них уже раскуплено более половины билетов.
Утверждается, что площадь пожара возросла до 400 квадратных метров.
Ранее сообщалось о возгорании крыши здания на Лиговском проспекте в Петербурге.